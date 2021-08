ÖGB-Chef Wohlgemuth: Wer beim AMS „parkt“, zahlt

In Tirol wurden – vor der Pandemie – in der Regel mit dieser Methode im Verlauf eines Jahres rund 45.000 Beschäftigte beim AMS „geparkt“ – das ist die Hälfte aller Arbeitslosen in einem Jahr. Arbeitslose mit Wiedereinstellungszusage können aber auch nur schwer bzw. gar nicht an andere Unternehmen, die Personal suchen, vermittelt werden. Tirols ÖGB-Chef Philip Wohlgemuth fordert nun Folgen für jene Unternehmen, die ihre Mitarbeiter für einige Zeit beim AMS parken. „Unternehmen, die immer wieder MitarbeiterInnen für kurze Zeiten kündigen und sie danach wieder einstellen, sollten einen höheren Beitrag in der Arbeitslosenversicherung zahlen“, sagt er. „Es wäre nur fair, wenn sie die von ihnen verursachten Kosten in der Arbeitslosenversicherung tragen.“ Dem System des „Zwischenparkens“ auf Kosten der Steuerzahler müsse „langfristig ein Riegel vorgeschoben werden“, so Wohlgemuth.