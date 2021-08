Flüchtender Schlepper in Eisenstadt mit Warnschüssen gestoppt

Eisenstadt – Ein Schlepper hat sich am Donnerstag bei Eisenstadt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und konnte erst mit Warnschüssen gestoppt werden. Er raste von der ungarischen Grenze bei Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) in Richtung Eisenstadt davon. Ein Versuch, ihn anzuhalten, schlug fehl. Erst die Warnschüsse führten zu seiner Festnahme, bestätigte ein Polizeisprecher einen Bericht des Kurier. Im Fahrzeug wurden zehn Flüchtlinge gefunden. Verletzt wurde niemand.

Um den Schlepper zum Stehenbleiben zu bringen, erzeugte eine Streife der Landesverkehrsabteilung einen "künstlichen Stau" auf der Burgenland-Schnellstraße S31. Der Mann fuhr aber weiter auf die Beamten zu und brachte sie laut Innenministerium damit in eine "lebensbedrohende Situation". Deshalb wurden Schüsse auf die Reifen des Fahrzeuges abgegeben, das schließlich in der Nähe der Landespolizeidirektion Burgenland auf der B50 zum Stillstand kam. Der Lenker versuchte noch, zu Fuß zu flüchten, konnte aber festgenommen werden.

Auch am Mittwochmorgen sei im Burgenland bereits ein Schlepper festgenommen worden, der sechs Frauen und 16 Männer aus Syrien in seinem Lkw mitgenommen und zwischen Parndorf und Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) aussteigen hatte lassen. Weil die 22 Personen keinen Asylantrag stellten, wurden sie laut Innenministerium festgenommen und in die Polizeiinspektion Nickelsdorf gebracht. (APA)