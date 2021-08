Windtner-Nachfolge: ÖFB vermeldet konstruktives Ausloten

Gmunden – Die Vorsitzenden der neun Landesfußballverbände des ÖFB und Bundesliga-Aufsichtsratschef Philip Thonhauser haben am Donnerstagabend in Gmunden über die Nachfolge des scheidenden ÖFB-Präsidenten Leo Windtner beraten. Namen von möglichen Kandidaten wurden im Anschluss nicht kommentiert, die Variante eines hauptamtlichen ÖFB-Präsidenten ist indes vom Tisch. Am 6. September soll erneut offiziell getagt werden.