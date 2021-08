"Radeln ohne Alter" in Innsbruck: Frischer Wind für die Seele

Gestern war dazu – u. a. für einen Vortrag im Wohnheim Tivoli – auch der Däne Ole Kassow in Innsbruck zu Gast, seines Zeichens Gründer der internationalen Bewegung „Cycling Without Age“ („Radeln ohne Alter“). Im TT-Gespräch schildert er die Ursprünge: „Ich wollte mich in Kopenhagen in meiner Nachbarschaft einbringen und kam auf ein nahe gelegenes Pflegeheim. Der Gedanke war, Menschen, die selbst nicht mehr Rad fahren können, dennoch diesen Wunsch zu ermöglichen, ihnen das Gefühl zu geben, wieder jung zu sein.“ Anfangs habe es Skepsis gegeben, ob solche Radausflüge mit alten Menschen überhaupt machbar sind. Doch sofort habe sich herausgestellt: „Die Leute lieben es.“ Die Idee schlug voll ein: Binnen eines Jahres nach der Vereinsgründung 2012 verbreitete sie sich über ganz Dänemark, dann in den Nachbarländern. 2015 gründete sich der Verein „Radeln ohne Alter Österreich“, wobei Lustenau der Pionier-Standort war. Inzwischen gibt es österreichweit 26 „Chapter“.