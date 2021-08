Ellmau holt Schlagersterne auf die Bühne

Ellmau – Nach den Lockdowns gibt es kulturell einiges nachzuholen, und das will man in Ellmau kommendes Jahr mit einem neuen Musikfest. Am 17. und 18. Juni 2022 holen Travel Partner und der Tourismusverband Wilder Kaiser – Ellmau unter dem Titel „Schlagersterne“ ebensolche an den Fuß des Wilden Kaisers. Mit dabei sind Größen des Schlager- und Volksmusikhimmels wie Sonia Liebing („Ich will mit dir – nicht nur reden“), Nik P. („Ein Stern, der deinen Namen trägt“), Maite Kelly („Einfach Hello“), Giovanni Zarrella („Ticket to the moon“) und eine musizierende „Bergdoktor-Tochter“, Ronja Forcher („Tanz für Dich“).