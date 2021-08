Sechs Bürgermeister geben im Bezirk Schwaz die Führung ab

Schwaz – „Mindestens sechs Bürgermeister im Bezirk Schwaz werden bei den Gemeinderatswahlen 2022 nicht mehr antreten“, verkündete VP-Bezirksparteiobmann NR Hermann Gahr gestern beim Sommergespräch mit LH Günther Platter im Museum der Völker. Laut Gahr werden die Bürgermeister von Wiesing, Hart, Eben, Achenkirch, Hippach und Hainzenberg ausscheiden. Ein, zwei weitere seien sich noch nicht sicher. In 35 von den 39 Bezirksgemeinden könne man den Gemeindechef derzeit dem bürgerlichen Lager zuordnen. „Wir brauchen Leute, die in den Gemeinden Verantwortung übernehmen. Wir müssten jünger und weiblicher in der Gemeindepolitik werden“, erklärte Gahr, der sich in jeder Gemeinde einen Jugendvertreter wünscht.