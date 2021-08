Wenig Platz im Vuelta-Spitzenduell: Großschartner will mitmischen

🚴‍♂️ Primoz Roglic: Einen Hattrick gab es in der Geschichte der Vuelta erst zweimal, nun könnte sich das in Santiago de Compostela am 5. September wiederholen. Der 31-jährige Slowene will in die Fußstapfen des Schweizer Dreifach-Siegers Tony Rominger (1992–94) und Roberto Heras (ESP/2003–2005) treten. Die Vuelta liegt Roglic einfach, sein Team Jumbo-Visma mit US-Geheimtipp Sepp Kuss reiht sich wie ein Güterzug an den Top-Favoriten. Nach dem erneut verpassten Tour-de-France-Titel lieferte Roglic im Olympia-Zeitfahren eine Machtdemonstration ab. Am Ende läuft wohl alles auf ein Duell mit Bernal hinaus.