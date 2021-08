Importe der EU aus Großbritannien zum Halbjahr um 18 Prozent gesunken

Brüssel – Der Brexit macht sich im Handel zwischen der Europäischen Union und Großbritannien stark bemerkbar. Der Wert der aus dem Königreich in die EU importierten Waren ging im ersten Halbjahr 2021 um 18,2 Prozent im Vorjahresvergleich zurück, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Freitag mitteilte. Die Einfuhren aus den anderen Staaten in der Gruppe der zehn wichtigsten Handelspartner der EU hingegen stiegen.