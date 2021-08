Starkenberger Panoramaweg: Auf neuem Weg quer über die Alpen

Ehrwald – Der Lechweg hat es in den letzten Jahren eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Das Weitwandern wird bei Aktivurlaubern immer beliebter.

Auch auf Imster Seite ist man auf den Zug aufgesprungen. Seit Juni 2018 ist der Starkenberger Panoramaweg begehbar. Dieser führt in sieben Etappen vom Fernpass über knapp 60 Kilometer bis Schloss Landeck – vorbei an Schlössern und Burgen des einstigen Adelsgeschlechts der Starkenberger, die in Tirol über 400 Jahre lang eine wichtige Rolle spielten.