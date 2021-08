Mähen fördert Gesundheit: 120.000 Euro schwerer Vergleich statt Entlassung

Der Nebenerwerbsbauer hatte während des Krankenstands die Wiese gemäht. Laut Arzt förderte genau dies dessen Genesung am Bein.

Innsbruck – Dass es überaus lohnend sein kann, in strittigen Sachverhalten die Hilfe eines Rechtsanwaltes in Anspruch zu nehmen, zeigt ein jüngster Fall am Innsbrucker Arbeitsgericht. Dorthin hatte sich ein Landwirt und ehemaliger Asfinag-Mitarbeiter gewandt, um seine fristlose Entlassung anzufechten.