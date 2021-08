Hütter sah trotz VAR-Ärgers "geiles Fußballspiel" gegen den FC Bayern

Dass es bei den Toren von Alassane Plea (10. Minute) für Gladbach und Tormaschine Robert Lewandowski (42.), der saisonübergreifend im elften Spiel in Serie für die Bayern traf, blieb, lag wohl auch an Schiedsrichter Marco Fritz, der in zwei kniffligen Situationen in der Schlussphase jeweils keinen Strafstoß für die Gastgeber gab. "Eine Frechheit", echauffierte sich Gladbachs Kapitän Lars Stindl anschließend bei DAZN. "In der zweiten Situation, das muss ich mir einfach noch einmal anschauen. Ich kann nicht vom Keller aus sagen, da ist nichts", ärgerte sich auch Hütter über die Vorgehensweise des Referee-Teams. Für sein Reklamieren im Match war er von Fritz mit der Gelben Karte bedacht worden.