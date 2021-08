38-Jährige in Niederösterreich mit Schnitt- und Stichwunden gefunden

Breitenfurt – Eine 38-Jährige ist Freitagabend in Breitenfurt (Bezirk Mödling) mit Stich- und Schnittverletzungen aufgefunden worden. Zeugen verständigten die Einsatzkräfte, die Frau wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Das Landeskriminalamt (Bereich Leib und Leben) ermittelt, teilte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion NÖ am Samstag mit. Laut dem Sprecher wurde ein Mann ausgeforscht, der in Zusammenhang mit den Verletzungen stehen könnte.