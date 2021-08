Gewaltige Waldbrände im Westen Nordamerikas wüten seit einem Monat

Dystopische Anblicke wie dieser sind in Kalifornien und Oregon derzeit häufiger. Die Waldbrände vernichten alles, was in ihrer Bahn steht.

Im Bezirk Plumas County im Nordosten des Bundesstaates wurden am Freitagabend weitere Evakuierungsanordnungen erlassen, wie örtliche Medien berichteten. Zahlreiche weitere Bränden wüten in Kalifornien, im benachbarten Bundesstaat Oregon und in Kanada. In der kanadischen Provinz British Columbia brennen rund 260 Feuer, wie die „New York Times“ berichtete. Sie befinden sich demnach größtenteils im Landesinneren, weit von der Pazifikküste entfernt. Tausende Feuerwehrkräfte seien im Einsatz. (APA/dpa)