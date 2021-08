Remis-Könige aus Wattens: WSG Tirol verspielte auch beim WAC Führung

Wolfsberg – Der WSG Tirol will der erste Saisonsieg einfach nicht gelingen. Wie in den drei Spielen zuvor gegen die Admira, die Austria und den LASK (jeweils 1:1) lag die Elf von Trainer Thomas Silberberger auch am Samstag in Wolfsberg in Führung - sogar zweimal - und musste sich am Ende mit einem Zähler begnügen.