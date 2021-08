Fast fünf Millionen haben vollständigen Impfschutz

Innsbruck, Wien – Laut Impf-Dashboard des Gesundheitsministeriums haben bis Freitag, 24 Uhr, exakt 5,386.426 Personen zumindest eine Teilimpfung erhalten. Das sind 60,3 Prozent der Gesamtbevölkerung. Fast fünf Millionen Menschen oder 55,7 Prozent der Gesamtbevölkerung sind inzwischen voll immunisiert. Am höchsten ist die Durchimpfungsrate weiterhin im Burgenland mit 67,5 Prozent, dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei der Hälfte des Österreichschnitts, Oberösterreich bildet indes das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 55,9 Prozent. Tirol liegt mit knapp 60 Prozent im Mittelfeld.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich blieb auch gestern Samstag auf hohem Niveau: Mit 951 Fällen in den vergangenen 24 Stunden – nach über 1000 am Vortag – liegen diese erneut deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (759). Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 59,8 Fälle pro 100.000 Einwohner, vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 38,9.