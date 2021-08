"Viele Gemüsebauern pachten Felder in kühleren Lagen"

Innsbruck – Der UNO-Klimabericht zeichnet ein düsteres Szenario: Wird nicht schleunigst die Klimanotbremse gezogen, werden die Temperaturen bis 2100 um 5° C weltweit steigen und die Wetterextreme zunehmen. Gerade für den Alpenraum mit einer Klimaerwärmung von über 2° C in den vergangenen 100 Jahren heißt es handeln, damit das besonders sensible Ökosystem nicht kippt.