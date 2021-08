Landecker Drohne deckt Glutnester bei Waldbränden in Griechenland auf

Lukas Kaufmann, einer der fünf Tiroler Feuerwehrleute, beim Einsatz im Gelände in der Nähe des antiken Olympia.

Olympia – Wie berichtet, kämpfen fünf Tiroler Feuerwehrmänner gemeinsam mit Salzburger Kameraden in der Nähe von Olympia am griechischen Peloponnes gegen die verheerenden Waldbrände. Gestern wurden die Mannschaften von Kollegen abgelöst. Weiter im Einsatz ist freilich die Feuerwehrdrohne der Feuerwehr Landeck.

Die Drohne mit Wärmebildkamera konnte bereits mehrere „Hotspots“ im 10.000 Hektar großen Einsatzgebiet ausfindig machen. Das Kamerabild der Drohne wird in Echtzeit zum Bediener in das Einsatzleitfahrzeug übertragen. Vor allem in der Nacht erleichtert diese Technik den Einsatz.