Analyse zu Verkehr: Güterverkehr per Bahn hat viel Luft nach oben

Der aktuelle Verkehrsbericht des Landes ist an Deutlichkeit kaum zu überbieten. Leider. Während das Gesamtverkehrsaufkommen im Vorjahr 20,5 Prozent zurückging, wofür in erster Linie die Corona-Pandemie verantwortlich ist, nahm der Güterverkehr nur um rund sieben Prozent ab. Immerhin: An der Zählstelle Brennersee fuhren im Schnitt 268 Lkw pro Stunde vorbei.