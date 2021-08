Musiker geben auch am Fußballfeld gerne den Ton an

Beim Frontmann der Band Die Toten Hosen sind Auftritte kein Grund, ein Spiel zu verpassen. Denn Liverpool-Edelfan Campino (59) stimmt die Konzerttermine seiner Band mit dem Spielplan der „Reds“ ab. „Das Büro ist angehalten, gewisse Tage zu blocken, die ganzen Viertelfinal-, Halbfinal- oder Finalspiele in der Champions League“, erzählt er in einem Interview.

Der Hintergrund: „Es wäre sehr ärgerlich, wenn Liverpool durchkäme und ich müsste dann in Darmstadt spielen oder so, am selben Abend, das will auch das Publikum nicht erleben.“