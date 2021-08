28 Tote bei Explosion von Treibstoff-Lager im Libanon

Beirut – Rund ein Jahr nach der Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut ist der Libanon erneut von einer schweren Detonation mit Dutzenden Opfern erschüttert worden. Mindestens 28 Menschen kamen ums Leben, als sich im Norden des Landes ein Treibstofftank entzündete, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Beirut am Sonntag erklärte. Mindestens 79 Menschen wurden nach Angaben des Roten Kreuzes verletzt. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.

Militär- und Sicherheitskreisen zufolge war die Armee gerade dabei, in der Stadt Altalil Benzin an Einwohner aus einem beschlagnahmten Treibstofftank zu verteilen, der von Schwarzmarkthändlern versteckt gewesen sei. Der Libanon leidet im Zuge einer schweren Wirtschaftskrise unter einem großen Treibstoffmangel, der zu langen Schlangen an den Tankstellen und häufig zu längeren Stromausfällen führt. In der vergangenen Woche wurden mehrere Tankwagen mit Treibstoff gestohlen.