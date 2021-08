Auto blieb in überfluteter Unterführung in Kirchbichl stecken: Totalschaden

Kirchbichl – Starke Regenfälle haben am späteren Sonntagnachmittag zu lokalen Überflutungen im Tiroler Unterland geführt. So verwandelte sich etwa die Bahnunterführung in Kirchbichl in einen regelrechten See. Ein 23-jähriger Autofahrer versuchte dennoch durchzufahren. Der Pkw blieb jedoch nach etwa 50 Metern stecken. Da das Wasser weiter stieg, musste sich der Unterländer durchs Fenster auf der Fahrerseite aufs Autodach retten. Der 23-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt. Am Auto dürfte Totalschaden entstanden sein. Zur Bergung rückte die Feuerwehr Kirchbichl aus. (TT.com)