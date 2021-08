Kramsach – Beim Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Autobahnbrücke in Kramsach verlor ein 20-Jähriger am Sonntagabend die Kontrolle über seinen Pkw. Das Auto prallte gegen das Schild einer Bushaltestelle, überschlug sich mehrmals und landete in einem angrenzenden Feld. Der Unterländer blieb 20-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, am Fahrzeug dürfte laut Polizei Totalschaden entstanden sein. (TT.com)