Zweite Auflage der Tiroler Lech Tour mit 21 Stempelstellen

Reutte – Am 21. und 22. August startet die zweite Auflage der Tiroler Lech Tour, ein Radevent der besonderen Art: Leidenschaftliche Retros, Rennradler, Mountain- und Gravelbiker, Waffenradler und selbstverständlich alle Radbegeisterten dazwischen versammeln sich, um am Lech in die Pedale zu treten. Verschiedene topographische Herausforderungen in allen Schwierigkeitsgraden können gemeistert werden. Letztlich zählt aber nicht die Zeit, sondern die Anzahl der gesammelten Stempel. Welche Route gewählt wird und welche der 21 Stempelstellen angefahren werden, bleibt jedem selbst überlassen.