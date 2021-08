Pilgerwanderung „Quo Vadis“ als Fusion aus Klang und Bewegung

Ohne dass dies von Anfang an unbedingt so geplant gewesen wäre, hatten der Komponist und Musiker Norbert Zehm und die bekannte Tänzerin und Choreographin Marie Stockhausen eigens für diesen Anlass gemeinsam ein Gesamtkunstwerk aus Klang und Bewegung in Form „Getanzter Choräle“ entwickelt – das vor Beginn der Wanderung frühmorgens um 3.30 Uhr in der Innsbrucker Jesuitenkirche seine Uraufführung erlebte.