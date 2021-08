Forderung nach Fußgängerzone in der Haller Altstadt

Hall – Der Obere Stadtplatz in der Haller Altstadt solle per Verordnung zur Fußgängerzone erklärt werden: Mit diesem – in einen Antrag gegossenen – Vorschlag meldet sich die Oppositionsliste „Für Hall“ zu Wort. Der Obere Stadtplatz sei der wichtigste Platz in der Altstadt, erklärt GR Nicolaus Niedrist, mit regem Fußgängeraufkommen und vielen Veranstaltungen. Zuletzt habe die Stadt dort in eine neue, „denkmalgerechte“ Bewirtungsstätte investiert. Doch parkende und vorbeifahrende Autos würden dem Platz „viel von seiner Attraktivität nehmen“, befindet Niedrist. „In der Praxis würde sich durch eine Fußgängerzonenregelung vor allem die Zufahrt von Osten her ändern.“