Ex-Finanzminister Androsch im Interview: „Österreich hinkt weit hinterher“

Hannes Androsch, erfolgreicher Industrieller, war SPÖ-Finanzminister in der Regierung Kreisky.

Hannes Androsch: Wenn wir bei dieser Metapher bleiben, dann erinnere ich an den ersten ÖGB-Präsidenten Johann Böhm. Er sagte: „Eine Kuh, die man melken muss, muss man zuvor gut füttern und streicheln.“ Wenn ich das übertragen darf auf die Technologiegespräch­e und auf die Bedeutung von Wissenschaft für den Menschen, dann muss man Wissenschaft und Forschung gut füttern und streicheln.

Was meinen Sie damit?

Androsch: Damit meine ich Freiheit der Forschung und finanzielle Unterstützung. Wir befinden uns in einer weltweiten Umwälzung. Österreich hinkt bei den Herausforderungen der digitalen Welt weit hinterher. Wenn wir uns der großen Transformation, festgemacht an den drei Ds Digitalisierung, Dekarbonisierung und Demografie, stellen wollen, dann braucht es eine Stärkung der Wissenschaft und Forschung.

Androsch: Orientieren sollten wir uns an der Schweiz: Die ETH Zürich zählt zu den 20 besten Unis, die beste Universität in Österreich, die Uni Wien, befindet sich auf Platz 164.

Androsch: Stimmt! Unser politisches gesellschaftliches System ist in Gefahr.

Das Generalthema in Alpbach lautet „The Great Transformation“. Investieren in Forschung, Wissenschaft und Bildung ist das eine. Was konkret kann aber Industrie 5.0, grüne Transformation, gegen den Klimawandel ausrichten?