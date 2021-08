21 Tage: Tiroler Lkw-Blockabfertigung wird 2022 weiter aufgestockt

Innsbruck – Dass der Schwerverkehr in und durch Tirol die Corona-Krise längst überwunden hat, belegen die monatlichen Zähldaten der Asfinag an der Hauptmautstelle der Brennerautobahn bei Schönberg. Sie bewegen sich gradewegs auf das Rekordjahr 2019 zu.

Umso mehr sieht sich die Landesregierung in dem Weg der vergangenen dreieinhalb Jahre bestätigt, an besonders verkehrsintensiven Tagen den Lkw-Verkehr auf der Inntalautobahn bereits ab Kufstein Nord zu drosseln. In der gestrigen Sitzung der Landesregierung wurde der Dosierkalender für das erste Halbjahr beschlossen. Er weist demnach an 21 Tagen eine Lkw-Blockabfertigung aus. Das sind um drei mehr, als noch für den Vergleichzeitraum des heurigen Jahres beantragt worden sind. „Die Blockabfertigungen sind als Lenkungsinstrument zur Aufrechterhaltung der Verkehrs- und Versorgungssicherheit unverzichtbar“, betonte LH Günther Platter (VP).