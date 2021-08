Ob Prinzessin Latifa wirklich frei ist, bleibt unklar

Prinzessin Latifa in einem Video, in dem sie die Öffentlichkeit über ihre Gefangenschaft informiert.

Dubai – Ein neues mutmaßliches Foto von Prinzessin Latifa in Island heizt wieder einmal Spekulationen darüber an, ob die Tochter des Emirs von Dubai endlich in Freiheit lebt. Das bei Instagram veröffentlichte Bild soll die seit Jahren gegen ihren Willen von der Familie festgehaltene Frau mit einer Freundin aus Großbritannien sowie ihrem Cousin zeigen.