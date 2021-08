Triple Richtung München? Personalie Sabitzer beschäftigt Leipzig

Am Tag nach dem verpatzten Bundesliga-Start mit dem 0:1 in Mainz war Sabitzer beim Training als einziger Reservist des Vortags nicht zu sehen. Marsch begründete die Maßnahme am Montag mit leichten Adduktorenproblemen, schon am Dienstag soll der Kapitän wieder in die Einheiten einsteigen. Der US-Amerikaner hatte den Kapitän in Mainz zunächst auf der Bank gelassen und wechselte ihn erst nach mehr als einer Stunde ein. Er begründete dies damit, dass er die Siegerelf vom 4:0 im Cup gegen Sandhausen nicht verändern wollte. Doch der alternativ zentral aufgebotene Tyler Adams hat nicht annähernd Standing und Qualität des Österreichers.