Romandebüt von Quentin Tarantino: Die Geschichte hinter den drei Punkten

Nun hat Tarantino einen Roman geschrieben. Und der tut so, als wäre er eine Adaption seinen Kinofilms „Es war einmal in ... Hollywood“. Das ist er auch. Und ist es doch nicht. Schließlich heißt der Roman „Es war einmal in Hollywood“. Ohne die drei Punkte. Ohne Auslassung also: Tarantino füllt die Leerstellen aus, die sein Film von 2019 nolens volens haben musste. Er erzählt das, was er im Film nicht erzählt hat, blendet zurück und in die Zukunft, führt neue Figuren ein, dichtet dazu und manches wieder weg. Das ist die Stärke des Buches. Und seine große Schwäche. Der Roman „Es war einmal in Hollywood“ liefert Bonusmaterial zum fast gleichnamigen Film: Vertiefungen, Abschweifungen. Das ist größtenteils hochinteressant, originell und abgründig. Und kommt doch nie an das heran, was man in „Es war einmal in ... Hollywood“ auf der Leinwand sehen, hören und ahnen konnte.