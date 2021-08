Land schließt Lücke beim Lärmschutz zwischen Lähn und Wengle

Bichlbach – In den letzten Tagen wurde die Baustelle eingerichtet und inzwischen mit den Arbeiten für den Lückenschluss des Lärmschutzes zwischen dem bestehenden Damm im Ortsteil Lähn und der Mauer im Ortsteil Wengle begonnen. Auf einer Länge von 250 Metern wird das Land in den kommenden Wochen dazwischen eine 2,5 Meter hohe Lärmschutzwand errichten. „Durch diesen Lückenschluss erreichen wir auch für die Randbereiche der beiden Ortsteile eine wesentliche Verbesserung der Lebensqualität und können die Lärmschutzmaßnahmen für die Gemeinde Bichlbach endgültig abschließen“, verweist LHStv. Josef Geisler auf die Umsetzung einer weiteren Maßnahme der Fernpassstrategie. Im Jahr 2016 wurde in einem ersten Schritt eine Lärmschutzwand im Ortsteil Bichlhof errichtet und der Lärmschutzdamm in Lähn erhöht sowie nach Westen verlängert.