Mobiles Rablhaus-Museum hält an verschiedenen Orten in Schwaz

Das Museum Rablhaus geht mit einer mobilen „Außenstelle“ auf Reisen und ist ab heute in den Stadtgalerien in Schwaz zu Gast.

Schwaz – Glaube und Aberglaube, Religion und Magie – diesen Themen hat sich das Museum Rablhaus in Weerberg verschrieben. „Sie stehen in engem Zusammenhang mit den Herausforderungen des Lebens und sind daher immer aktuell. Durch die Covid-19-Pandemie erlebten beinahe vergessene Wallfahrtsorte einen neuen Aufschwung, und Anliegenbücher in Kirchen sind prall gefüllt mit Bitten um Gesundheit und ein gutes Leben“, schildert Museumsleiterin Andrea Aschauer.

Ab heute bis 9. September macht es Halt in den Stadtgalerien in Schwaz, danach bis 23. September in der Bar Osteria Dove in Schwaz.