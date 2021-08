Telfer Volksschauspiele: Intendant Nix gelobt die neue Harmonie

Telfs – „Ich bleibe hier“ heißt ein Roman über die barbarische zwangsweise Überflutung des Dörfchens Graun am Reschenpass 1950; die Bühnenfassung dieses Stoffs ist nächstes Jahr bei den Volksschauspielen Telfs geplant. „Ich bleibe hier“ lautet aber auch die aktuelle Ansage von Volksschauspiele-Intendant Christoph Nix. Der streitbare Theatermacher, der aus der Emotion heraus nicht erst einmal mit Rücktritt gedroht hatte, will in Telfs weitermachen, wie er der TT versichert.