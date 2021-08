Gesundheitslandesrätin Annette Leja: „Geimpfte sollen Vorteile haben“

Innsbruck – Morgen Mittwoch wird Gesundheitslandesrätin Annette Leja (VP) 100 Tage in Amt und Würden sein. Die politische Quereinsteigerin managte das private Sanatorium Kettenbrücke in Innsbruck, bevor sie LH Günther Platter (VP) nach dem Rücktritt von Vorgänger Bernhard Tilg (VP) quasi über Nacht auf die schwarze Regierungsbank holte. Bereut habe sie diesen Schritt noch nicht, sagt Leja im TT-Gespräch. Sie fühle sich inzwischen im Landhaus und in ihrer neuen Funktion angekommen – besonders beeindruckt habe sie, wie engagiert dort gearbeitet werde.

Leja verhehlt nicht, dass die Bekämpfung der Corona-Pandemie aktuell noch viel von ihrer Alltagsarbeit überlagere. Was aber nicht heiße, dass in ihrem Büro nicht auch andere Themen bearbeitet würden. Die Pflege, die Primärversorgungszentren, die öffentliche Gesundheitsversorgung – all das werde man doch „sehr schnell angehen“. Corona hin, Corona her.