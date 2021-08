„Intolleranza 1960“: Ein sinnlicher Aufschrei gegen Ungerechtigkeit

Salzburg – In diesem Stück werden wir alle angeklagt: lautstark, brutal, gnadenlos. Luigi Nonos vor gut 60 Jahren in Venedig uraufgeführte azione teatrale „Intolleranza 1960“ war damals geprägt vom Algerienkrieg, aber das Stück will zeitlos sein, Grundfragen unserer Existenz – in Frage – stellen. Im Zentrum steht das Schicksal eines Emigranten, der durch eine zerstörte Welt irrt. Er erlebt Inhaftierung, Folter, begegnet aber auch einer Frau, die ihm zur Seite steht, wenngleich auch nicht ganz konfliktfrei. In Salzburg singt und spielt Sean Panikkar diese Partie und er bewältigt sie überragend, inklusive einer ganzen Palette von hohen und höchsten Schmerzenstönen. Sarah Maria Sun ist seine Gefährtin und zieht alle vokalen Register, Anna Maria Chiuri überzeugt in einer weiteren wichtigen Rolle, die einfach nur „una donna“ heißt. Luigi Nono schrieb selbst das Libretto, er verwendete Texte unter anderem von Sartre, Brecht oder Wladimir Majakowski. Die musikalische Textur ist überaus reichhaltig, filigrane Chöre stehen etwa neben irrsinnig grellen, harten Schlagwerktutti.