Dortmund fordert die Bayern: Der Supercup und die Super-Torjäger

Dortmund – Julian Nagelsmann will im Supercup-Kracher gegen Borussia Dortmund seinen Premierentitel mit dem FC Bayern München holen. „Wir versuchen alle, endlich zu gewinnen. Auch ich bin es von meinen vorherigen Stationen nie gewohnt gewesen, so häufig in Folge nicht zu gewinnen“, sagte Nagelsmann vor dem ewig brisanten Kräftemessen am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) in Dortmund.