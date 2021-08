Laborergebnisse für das Fischsterben in der Fischa liegen vor

Eggendorf – In Bezug auf das Sterben zahlreicher Fische in der Fischa im Bezirk Wiener Neustadt liegen nun die Laborergebnisse vor. Festgestellt wurde unter anderem eine erhöhte Nitritbelastung, bestätigte Bezirkshauptmann Markus Sauer am Dienstag einen Kurier-Onlinebericht. Als Grund für das Fischsterben gelte Sauerstoffmangel. Ermittlungen zu möglichen Verursachern liefen indes "auf Hochtouren", sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage.