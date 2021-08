Hinweise gesucht: Zwölfjähriger aus Wohngemeinschaft in Fiecht abgängig

Vomp – Ein Zwölfjähriger ist seit Mittwoch, 11. August aus einer Wohngemeinschaft in Fiecht abgängig. Der Bub hatte die Wohngemeinschaft gegen 18 Uhr für einen Ausflug zum Skaterpark in Schwaz verlassen und war seither nicht zurückgekehrt, teilte die Polizei am Dienstag mit.