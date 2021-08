Innsbrucker Gastromesse FAFGA muss pausieren

Innsbruck – Die Fachmesse für Gastronomie, Hotel und Design FAFGA alpine superior wurde für heuer abgesagt. Die grundsätzlichen Auswirkungen von SARS-CoV-2 hemmten bei vielen touristischen Betrieben derzeit die Investitionstätigkeit für Ausstattung, Geräte und andere Investitionsgüter, so die Congress Messe Innsbruck (CMI) in einer Aussendung am Dienstag. Eine Durchführung der FAFGA wäre aufgrund der aktuellen Marktlage im Tourismus nicht sinnvoll. Auch ungewisse Aussichten auf die kommenden Monate würden zu weiteren Verunsicherungen bei Ausstellern und Besuchern führen.