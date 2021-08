NEOS: Kufstein soll „Leuchtturm“ werden

Kufstein – Mit ihrer Sommertour leiten die NEOS den Wahlkampf für die Gemeinderatswahlen 2022 ein. In Kufstein streben die Pinken mit Listenführerin Birgit Obermüller – die wie berichtet aus der Bürgermeisterpartei „Die Parteifreien“ ausschied – für die nächste Periode einen Sitz im Stadtrat an. Kufstein sei das zweite urbane Zentrum Tirols und solle zum „NEOS-Leuchtturm“ werden, erklärt Landessprecher Dominik Oberhofer.

Obermüller ortet in Kufstein bei der Kinderbetreuung Anpassungsbedarf. Am Krankenhaus- und Wirtschaftsstandort hätten viele keine klassischen geregelten Arbeitszeiten mehr, es brauche Angebote für Abende und Wochenenden. Bei der Integration will die Schulleiterin auf engere Zusammenarbeit zwischen Stadt und Kulturvereinen setzen und mehr Geld investieren. „Dass ein sehr kleiner Teil der Zuwanderer nicht integrationswillig ist, ist leider ein Fakt. Unter diesen Parallelstrukturen leiden vor allem junge Mädchen.“ Man müsse aktiv gegensteuern. (jazz)