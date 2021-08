Initiative „Coding4 Kids“: Digitalisierung wird zum Kinderspiel

Reutte – Zum zweiten Mal in Folge gastiert die Tiroler Initiative „Coding4Kids“ heuer in Reutte. Und das Interesse an der Aktion, welche Kinder im Alter zwischen zehn und 14 Jahren spielerisch in die Welt der Digitalisierung einführt, wächst und wächst. Dieses Jahr wurden zwei Kurse angeboten und beide waren rasch ausgebucht. Das freut vor allem Initiator und Organisator Mario Eckmaier. „Es ist schon eine Überraschung, dass Kinder eine Woche ihrer Sommerferien opfern und freiwillig ganztägig in einem Computerkurs sitzen. Uns fragen inzwischen schon Lehrer, wie wir das machen und ob dies auch auf die Schule übertragbar ist“, lacht Eckmaier. Er glaubt, dass die spielerische Herangehensweise wesentlich zum Erfolg beiträgt. Trainer zeigen den Kids dabei, wie sie mit den Möglichkeiten einer modernen Programmiersprache coole Ideen für Computerspiele und andere interaktive sowie multimediale Anwendungen umsetzen können. Sie können dabei hinter die Kulissen blicken und verstehen, was es heißt, Produzent und nicht nur Konsument zu sein. „Für die einen ist es eine Initialzündung, für andere nicht. Im Kern bleibt es ein Lehrprogramm mit hohem Spaßfaktor“, sagt Eckmaier.