Größte Kraftwerksbaustelle im kleinen Urlaubsort Kühtai

Silz, Innsbruck – Im Kühtai schreiten die Arbeiten nach vier Monaten Bauzeit stetig voran. Als Erstes springt dem Autofahrer direkt neben der Straße ein Containerdorf mit 268 Räumen plus Kantine ins Auge. Die Ausmaße der eigentlichen Baustelle werden jedoch erst hinter den Absperrungen ersichtlich. Am Ende der Bauarbeiten wird der Damm eine Kronenhöhe von 113 Metern aufweisen und von einer Talseite des Längentals auf die andere reichen. „Das Ziel für heuer ist es, den felsigen Untergrund freizulegen, um einen dichten Anschluss von Dammkern und Fels zu gewährleisten“, informiert Tiwag-Projektleiter für den Speicherteich „Kühtai“ und das Kavernenkraftwerk „Kühtai 2“, Klaus Feistmantl. Um möglichst rasch voranzukommen, wird gleich an mehreren Stollen gleichzeitig gearbeitet. Dies funktioniert im Schichtbetrieb an sieben Tagen die Woche. „Es sind bereits 1,5 Kilometer an Stollen fertiggestellt“, bestätigt Tiwag-Bauleiter Johannes Pircher aus Sistrans. Aktuell sind zirka 250 Menschen an der Großbaustelle beschäftigt. Das reicht vom Bürojob über die Geologen, die das Tunnel-Ausbruchmaterial im Baustellenlabor vor Ort analysieren, bis zu den Tunnelbauern und Mineuren, die zehn Tage am Stück arbeiten und dann vier Tage frei bekommen.