Juvenilia Club Innsbruck: Junge Frauen halten zusammen

Innsbruck – „Wenn sich Frauen gegenseitig unterstützen und stärken, passieren wundervolle Dinge.“ Diesem Motto folgt Danijela Racic. Sie ist Initiatorin und Gründungspräsidentin des „Juvenilia Clubs Innsbruck“. In dem gemeinnützigen Verein haben sich 20 junge berufstätige oder studierende Frauen zusammengefunden, die alle dieselbe Vision verfolgen: eine Welt, in der Mädchen und Frauen das Recht haben, selbstbestimmt, frei und in Würde zu leben.