Fußgängerzone an Bahnhofstraße entsteht: Wörgl rollt den „Teppich“ aus

Präsentierten das Siegerprojekt des Architektenwettbewerbs zur Fußgängerzone in der Wörgler Bahnhofstraße (v. l.): Andreas Schmidt (Technikausschuss), BM Hedi Wechner, Architekt Clemens Kolar (EGKK) und Diana Ortner (Land Tirol, Abt. Dorferneuerung).

Wörgl – Pläne für eine Fußgängerzone in der Wörgler Bahnhofstraße gibt es seit vielen Jahren, sie sind nicht unumstritten. Nun nehmen sie erstmals konkrete Formen an. Acht Planungsbüros reichten im Frühjahr ihre Entwürfe für die Gestaltung des nördlichen Teils der Straße ein. Die Jury – eine Gruppe aus Fachpersonen und Gemeindeführung – sprach sich Ende Juni einstimmig für das Projekt des Wiener Landschaftsarchitekturbüros EGKK aus. Ziel ist es, die „Bahnhofstraße wieder als Herzstück der Innenstadt zu positionieren und einen lebendigen Treffpunkt für Wörgl zu schaffen, der in den letzten Jahren gefehlt hat“, betonte Architekt Clemens Kolar bei der gestrigen Präsentation.