Land unterstützt digitalen Schub im Landecker EKiZ

Landeck – Ob Kurse zur Vorbereitung auf die Geburt, Bewegungs- und Spielenachmittage oder Fachreferate zur Entwicklung des Kindes: Die Aktivitäten im Landecker Eltern-Kind-Zentrum (EKiZ) bzw. Familientreff sind vielfältig. An der Digitalisierung der Dienstleistungen führt auch bei Geschäftsführerin Corina Keuschnigg und Büroleiterin Beate Regensburger kein Weg vorbei, wie das jüngste Projekt im EKiZ-Haus in der Herzog-Friedrich-Straße zeigt. „Unser Ziel ist es, ein flexibles und ortsungebundenes Angebot für Familien in den Bezirken Imst und Land-eck zu entwickeln“, hoben die beiden hervor. Dazu soll eine Online-Plattform eingerichtet werden, auf der das EKiZ jederzeit erreichbar ist, speziell auch für Familien in den Tälern.