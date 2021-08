Auftakt der Jüngsten bei Tiroler Freiluft-Meisterschaften in Hippach

Hippach – Mit den Tiroler Freiluft-Meisterschaften neigt sich die Tennis-Saison langsam ihrem Ende zu. Den Auftakt in den Spielen um die Landesmeistertitel machten vergangenes Wochenende nun die Jüngsten in den Altersklassen U11, U10, U9 und U8. Rund 70 Nachwuchs-Asse schwangen dabei auf der Anlage des TC Sparkasse Hippach die Schläger. Unbesiegt blieben dabei Teodor Marinovic (U8), Marta und Noah Decristoforo (U9), Rosa Kostenzer und Matteo Riml (U10), Julia Richter und Lukas Lilg (U11) als Klassensieger. Die nächsten Titel werden ab 25. August in der Allgemeinen und Senioren-Klasse in Schwaz vergeben, ehe sich die Jugendklassen (U12, U14, U16, U18) noch beim IEV messen (ab 3.9.). (TT)