Der Traum von der Ausreißergruppe: Tiroler Radprofi Gamper im Interview

Innsbruck – Am Sonntag wurden beim Tiroler Patrick Gamper böse Erinnerungen an den Giro d’Italia 2020 wach. Damals zog sich der Tiroler Profi des deutschen Teams Bora-hansgrohe bei einem Massencrash auf der siebenten Etappe tiefe Wunden an der Schulter zu und musste in der Folge aufgeben. Und diesmal? Bei der zweiten Etappe der Vuelta a España ereignete sich unmittelbar vor dem 24-Jährigen wieder ein schwerer Massensturz, glücklicherweise erst 4,2 km vor dem Ziel.