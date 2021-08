Afghanische Flüchtlinge: Streit auf EU-Ebene, scharfe Kritik an Nehammer

Wien – Auf EU-Ebene bahnt sich Streit über den Umgang mit afghanischen Flüchtlingen infolge der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Kabul an. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) sprach sich vor einer Videokonferenz der EU-Innenminister am Mittwoch gegen die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus und pochte darauf, kriminelle und abgelehnte afghanische Asylbewerber weiterhin abzuschieben. Ähnlich positionierte sich Griechenland. Aus Luxemburg kam scharfe Kritik.

"Österreich schiebt weiter Afghanen nach europarechtlichen Möglichkeiten ab", bekräftigte Nehammer. Bei dem heutigen Treffen werde er Abschiebezentren in den Nachbarländern Afghanistans vorschlagen. Die EU müsse den Zielländern "Rahmenbedingungen" geben und "Verhandlungen auf Augenhöhe" führen. Griechenlands Migrationsminister Notis Mitarachi schlug unterdessen vor, abgelehnte Asylbewerber in die Türkei zu bringen: "Wir halten die Türkei für ein sicheres Land für afghanische Bürger."

Nach der Einnahme Kabuls durch die Taliban am Sonntag war das Thema Afghanistan dann zunehmend in den Vordergrund gerückt. Die EU-Kommission kündigte an, der Außenbeauftragte Josep Borrell und Innenkommissarin Ylva Johansson würden den Innenministern "über die jüngsten Entwicklungen in Afghanistan Bericht erstatten, wobei der Schwerpunkt auf politischen, humanitären und migrationspolitischen Aspekten liegt". (APA/AFP)