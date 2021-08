Streit um Zugang zum Arbeitsmarkt für Asylwerber

Auf die Aussage von Wirtschaftslandesrat Anton Mattle im TT-Interview, wonach es neben Fachkräften auch an klassischen Hilfskräften mangle, reagiert der Wirtschaftssprecher der Grünen, Georg Kaltschmid. Er fordert reguläre Arbeitsmöglichkeiten für Asylwerber. Für Kaltschmid scheitert es in Tirol nicht nur an zu wenigen Arbeitskräften. „Es scheitert am politischen Willen, dass AsylwerberInnen eine echte Chance am freien Arbeitsmarkt bekommen. Und das trotz der Tatsache, dass das Höchstgericht ein richtungsweisendes Urteil gestellt hat.“