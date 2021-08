Verwirklichung in drei Phasen: Erlebnispark entsteht mitten in Nauders

Die Projektpartner Gemeinde und TVB teilen sich die Eigenmittel in Höhe von 300.000 Euro. Verwirklicht wird der Nauderspark in drei Phasen. Die erste – die Verlegung des Fest- und Eislaufplatzes – ist bereits abgeschlossen. „Diesen Sommer realisieren wir den Themenspielplatz“, schildert Baldauf. Unter dem Motto „Dorfleben“ entstehen eine Riesenschaukel, Rutschen, Trampolin und Kletterfelsen. Auf mehreren Ebenen sind ein Sandspiel, eine Mühle, Sitzgelegenheiten sowie eine Motorik-Strecke in Arbeit. Als Highlight ist ein „Pump Track“ geplant – eine spezielle Strecke für Mountainbiker, Skater und Scooter-Fahrer. Der Genussweg zum Thema Wasser rundet das Angebot in der neuen Freizeiteinrichtung ab.